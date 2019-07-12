Самолет из Вены экстренно сел в Румынии из-за инфаркта у пассажира

Самолет из Вены экстренно сел в Румынии из-за инфаркта у пассажира

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший из Вены в Анкару, совершил вынужденную посадку в аэропорту Бухареста (Румыния). Об этом сообщают газеты Heute и Kleine Zeitung.

По данным изданий, инцидент произошел примерно в 20:57 по местному времени в четверг, 11 июля. По пути в Турцию пассажир лайнера Boeing 737-800 перенес сердечный приступ, спасти мужчину после приземления не удалось.

Отмечается, что на борту лайнера находились десятки австрийских граждан, всем им пришлось провести ночь в бухарестском аэропорту. Авиакомпания Pegasus Airlines сообщила, что лайнер сможет продолжить рейс лишь в пятницу, 12 июля.

11 июля лайнер авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. После осмотра было решено выполнить рейс на резервном борту.