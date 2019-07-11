Вылетевший в Париж самолет вернулся в Пулково

Лайнер авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт вылета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пулково.

«Самолет, номер рейса FV 6635, был отправлен в 9:09 мск, но экипаж принял решение вернуться», — уточнила представитель аэропорта. Отмечается, что рейс в Париж повторно вылетел в 13:52 мск.

В авиакомпании «Россия» РБК пояснили, что самолет вернулся по техническим причинам. После осмотра вернувшейся машины было решено выполнить рейс на резервном борту. В связи с задержкой пассажирам было предоставлено питание.

10 июля самолет черногорской авиакомпании Montenegro Airlines, выполнявший рейс Тиват — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги. Это произошло из-за ухудшения состояния здоровья одного из пилотов во время полета. При посадке никто не пострадал, пилоту оказали необходимую помощь.