У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,82 -0,37 EUR Бирж. 70,68 -0,40 Brent 67,01 +1,03% USD Нал. 63,81 61,42 EUR Нал. 71,92 69,58 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1252 0,0000 BTC/USD Бирж. 11 369,00 +25,00 IMOEX 2 789,66 -1,17% RTSI 1 398,88 -0,62% DJIA 27 088,08 +0,85% Nasdaq 8 196,04 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+49,14%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+49,14%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 11 июл, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 11 июл, 13:01
Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 08:37 Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей Бизнес, 08:31 СМИ сообщили о переходе Хаджи в «Генк» вместо «Спартака» Спорт, 08:30 У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу Общество, 08:29 Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Политика, 08:24 Управляемая катастрофа: как поменять юриста с наименьшими потерями Pro, 08:18 Алибасов показал на видео свои лекарства после обвинений в инсценировке Общество, 08:07 МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД Общество, 08:00 Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве Спорт, 07:58 Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов Общество, 07:43 ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии Экономика, 07:30 Шкатулка без секрета: о чем говорит скандал с британским послом в США Мнение, 07:18 Подписать приговор: как мошенники рушат бизнес с помощью цифровой подписи Pro, 07:13 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 07:00
Общество ,  
0 
У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Эксперты провели анализы после отравление более чем 200 человек в психоневрологическом интернате в поселке Эльбан в Хабаровском крае. У пострадавших обнаружена сальмонелла, говорится в сообщении регионального правительства.

В общей сложности в числе пострадавших от инфекции оказались 215 человек. «Пациенты с легкой формой заболевания — 194 человека — изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар. 21 человек с явными клиническими проявлениями госпитализирован в Амурскую районную больницу», — сообщили в региональном правительстве. У двоих из них состояние средней тяжести.

У заболевших в пробах выделена сальмонелла, однако окончательный диагноз будет поставлен врачами позднее. Ситуацию взяло на контроль правительство Хабаровского края.

Общество
Власти Приморья рассказали о состоянии детей после массового отравления

Об отравлении пациентов ПНИ в поселке Эльбан стало известно накануне, 11 июля. Проверку в учреждении провел Роспотребнадзор. Специалисты нашли многочисленные нарушения санитарных норм в пищеблоке — неправильное хранение продуктов, их обработка, кухонный инвентарь требует замены. Проверку в связи со случившимся начала прокуратура.

Теги: сальмонеллез, отравление, Хабаровский край, интернат
Материалы по теме
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Общество
Власти Приморья рассказали о состоянии детей после массового отравления
Общество
Следственный комитет начал проверку из-за отравления детей в Приморье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter