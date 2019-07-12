У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Эксперты провели анализы после отравление более чем 200 человек в психоневрологическом интернате в поселке Эльбан в Хабаровском крае. У пострадавших обнаружена сальмонелла, говорится в сообщении регионального правительства.

В общей сложности в числе пострадавших от инфекции оказались 215 человек. «Пациенты с легкой формой заболевания — 194 человека — изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар. 21 человек с явными клиническими проявлениями госпитализирован в Амурскую районную больницу», — сообщили в региональном правительстве. У двоих из них состояние средней тяжести.

У заболевших в пробах выделена сальмонелла, однако окончательный диагноз будет поставлен врачами позднее. Ситуацию взяло на контроль правительство Хабаровского края.

Об отравлении пациентов ПНИ в поселке Эльбан стало известно накануне, 11 июля. Проверку в учреждении провел Роспотребнадзор. Специалисты нашли многочисленные нарушения санитарных норм в пищеблоке — неправильное хранение продуктов, их обработка, кухонный инвентарь требует замены. Проверку в связи со случившимся начала прокуратура.