Сокуров решил закрыть фонд поддержки кино после проверки ФСБ

Режиссер Александр Сокуров в рамках дискуссии на киношколе «Индустрия на «Стрелке» заявил о том, что он закроет свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Мы закроем наш фонд «Пример интонации» в следующем году из-за недостатка средств к существованию», — сказал он.

Сотрудники полиции и ФСБ пришли с проверкой в фонд «Пример интонации» 6 декабря прошлого года. Тогда источник РБК, близкий к фонду сообщил, что заявление с требованием проконтролировать его деятельность написал бывший помощник Сокурова Михаил Георгиевский.

Источник РБК в Кремле сообщил, что объектом доследственной проверки стал руководитель фонда Николай Янкин. По версии телеканала RTVI, его проверяли на причастность к хищению субсидий и подлогу финансовых документов о затратах на фильм «Опыты» режиссера Александра Золотухина, ученика Сокурова.



Сам Сокуров подтвердил данные о том, что заявление в полицию подал его бывший сотрудник, который «занял большие деньги в фонде» и у него самого и не вернул. Позднее петербургская полиция отчиталась о проведенной проверке, не выявив каких-либо нарушений.