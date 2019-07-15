В Южную Корею не пустили 16 россиян

В прошлую субботу, 13 июля, иммиграционные власти Южной Кореи отказали во въезде группе из 16 российских граждан, сообщается на странице посольства России в Facebook.

«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях»- рассказали в дипмиссии.Сотрудники иммиграционной службы отказали им в соответствии с правилами, установленными в соглашении о взаимной отмене визовых требований между Южной Кореей и Россией, добавили в посольстве.

Сейчас в зоне содержания недопущенных пассажиров находятся 16 человек, с ними работают сотрудники авиакомпании и иммиграционной службы.Ожидается, что в Россию они вернутся не возже вторника, 15 июля,

Накануне, 14 июля, в Ростуризме сообщили, что россияне стали чаще незаконно въезжать в Южную Корею с целью нелегальной трудовой деятельности, пользуясь при этом безвизовым режимом. Соглашение между Москвой и Сеулом не распространяется на тех, кто прибыл в страну для работы, учебы или проживания, напомнили в Ростуризме.