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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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В Южную Корею не пустили 16 россиян

В прошлую субботу, 13 июля, иммиграционные власти Южной Кореи отказали во въезде группе из 16 российских граждан, сообщается на странице посольства России в Facebook.

«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях»- рассказали в дипмиссии.Сотрудники иммиграционной службы отказали им в соответствии с правилами, установленными в соглашении о взаимной отмене визовых требований между Южной Кореей и Россией, добавили в посольстве.

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Сейчас в зоне содержания недопущенных пассажиров находятся 16 человек, с ними работают сотрудники авиакомпании и иммиграционной службы.Ожидается, что в Россию они вернутся не возже вторника, 15 июля,

Накануне, 14 июля, в Ростуризме сообщили, что россияне стали чаще незаконно въезжать в Южную Корею с целью нелегальной трудовой деятельности, пользуясь при этом безвизовым режимом. Соглашение между Москвой и Сеулом не распространяется на тех, кто прибыл в страну для работы, учебы или проживания, напомнили в Ростуризме.

Если россияне не смогут подтвердить цель визита, власти Южной Кореи могут отказать им во въезде, при этом расходы, связанные с депортацией и покупкой обратного билета гражданин оплачивает самостоятельно.

Теги: Южная Корея
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