Эксперимент по снятию денег на кассах предложили расширить на всю Россию

Эксперимент по снятию денег на кассах предложили расширить на всю Россию

Крупнейшие российские банки намерены распространить эксперимент по снятию денежных средств на кассах в магазинах на все регионы страны. Об этом заявил заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, сообщают «Известия».

По его словам, после расширения этого эксперимента, идею снятия наличных на кассе оценят в небольших деревнях. Как отметил Войлуков, подобная услуга будет востребована повсеместно.

При этом он рассказал, что торговые точки будут получать небольшую комиссию за проведение операции, а банки, в свою очередь, будут заинтересованы в том, чтобы у клиентов была возможность внимать деньги в кассах магазинов повсюду.

Замглавы АБР отметил, что вводить подобный сервис планируется при совершении потребителем какой-либо покупки, так как магазинам иначе будет невыгодно проводить операции со снятием.