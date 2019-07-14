Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии

Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии

Два человека погибли и еще 27 получили травмы различной степени тяжести при обрушении аттракциона в парке развлечений на западе Индии. ЧП произошло в городе Ахмедабад в штате Гуджарат, сообщает NDTV.

По данным телеканала, аттракцион в виде маятника вышел из строя во время работы, находившиеся на нем люди упали. Уточняется, что как минимум 15 человек получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были госпитализированы. По факту ЧП проводится расследование.

В конце июня в городе Джизак в Узбекистане 20-летняя девушка погибла при катании на аттракционе «Летающая тарелка». Она умерла от падения с карусели: ее движущаяся в воздухе часть сломалась и упала на землю с высоты 7 м.