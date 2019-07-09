В Приморье ребенку ампутировали палец после травмирования на аттракционе

В Приморье ребенку ампутировали палец после травмирования на аттракционе

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двухлетнего ребенка на детском аттракционе «Автодром» в одном из торговых центров Уссурийска. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после проведенной проверки. «На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в материале.

Как сообщает «РИА Новости», ребенок травмировал указательный палец, засунув его в механизм игрового автомата. Позднее врачи ампутировали ребенку палец.