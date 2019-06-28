В Узбекистане один человек погиб из-за поломки аттракциона

В городе Джизак (Узбекистан) девушка 1999 года рождения погибла при катании на аттракционе «Летающая тарелка». Об этом сообщается на сайте МЧС Узбекистана.

Отмечается, что инцидент произошел в полдень 28 июня.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города пишет, что девушка умерла от падения аттракциона — его движущаяся в воздухе часть сломалась и упала на землю с высоты 7 м, когда в ней находились 8 человек. В администрации уточнили, что аттракцион был введен в эксплуатацию в марте 2019 года, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности, которое повлекло смерть человека.

В конце июня трое детей пострадали во время катания на аттракционе в московском парке «Сокольники», им потребовалась медицинская помощь. Следственный комитет завел уголовное дело, столичные власти поручили проверить все городские аттракционы.