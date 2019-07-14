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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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ЦОДД пообещал москвичам «непростую неделю» из-за закрытых станций метро

В Москве ожидается «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии московского метро на юго-западе. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Так, в понедельник, 15 июля, на юго-западе Москвы ожидаются затруднения движения.

«Рекомендуем, по возможности, не ездить на автомобиле в район перекрытий», — подчеркнули в ЦОДДе, добавив, что жители могут воспользоваться общественным транспортом.

Ранее, 13 июля, стало известно, что в период с 13 по 20 июля будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» из-за строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ).
 

Теги: ЦОДД, движение, Москва
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