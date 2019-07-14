Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Банк «Открытие» требует наложить арест на имущество бывших топ-менеджеров и владельцев компании по делу о взыскании более 289,5 млрд руб. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы.

Ответчиками в заявлении указаны бывший совладелец банка и крупнейший акционер СК «Открытие» Вадим Беляев, экс-президент банка Рубен Аганбегян, экс-председатель правления «Открытия» Евгений Данкевич, а также экс-члены правления банка Елена Будник и Геннадий Жужлев. Участником дела в картотеке обозначено также АО «Открытие Холдинг».

Предварительные слушания по делу пройдут 9 августа в 10:30 утра.

В начале июля «Открытие» подало иск к своим бывшим владельцам и руководству на 289,5 млрд руб. По данным ЦБ, это средства, выделенные «ФК Открытие» на поддержание ликвидности в форме депозитов. Банк России вынужден был обратиться в суд, так как взыскать эти средства иначе «нет возможности», пояснял «РИА Новости» зампред ЦБ Василий Поздышев.