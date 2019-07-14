В Крыму поддержали идею украинского депутата снять блокаду с полуострова

Зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс положительно отнесся к идее украинского депутата Евгения Мураева снять экономическую блокаду с полуострова. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

По его словам, блокада «абсолютно не отразилась» на экономике Крыма, напротив, наибольший ущерб она принесла самой Украине. В частности, когда в 2014 году Киев перекрыл Северокрымский канал, вода в итоге стала затапливать земли Херсонской области. Более того, после организации транспортной блокады появился Крымский мост, по которому в декабре пойдут поезда.

«Южмаш — [украинский] завод, который выпускал ракеты и взаимодействовал с Россией. А сейчас сделали блокаду, и сегодня продукция Южмаша никому не нужна», — добавил Фикс.

Зампредседателя Госсовета Крыма отметил, что при этом снятие блокады не заставит жителей региона лояльнее относиться к украинским властям. Собеседник РБК подчеркнул, что в 2014 году в результате референдума Крым воссоединился с Россией, к чему полуостров стремился исторически. «Это было волеизъявление людей», — заключил он, добавив, что полуостров «был, есть и будет российским».