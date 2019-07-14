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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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В Крыму поддержали идею украинского депутата снять блокаду с полуострова

Зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс положительно отнесся к идее украинского депутата Евгения Мураева снять экономическую блокаду с полуострова. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

По его словам, блокада «абсолютно не отразилась» на экономике Крыма, напротив, наибольший ущерб она принесла самой Украине. В частности, когда в 2014 году Киев перекрыл Северокрымский канал, вода в итоге стала затапливать земли Херсонской области. Более того, после организации транспортной блокады появился Крымский мост, по которому в декабре пойдут поезда.

«Южмаш — [украинский] завод, который выпускал ракеты и взаимодействовал с Россией. А сейчас сделали блокаду, и сегодня продукция Южмаша никому не нужна», — добавил Фикс.

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Зампредседателя Госсовета Крыма отметил, что при этом снятие блокады не заставит жителей региона лояльнее относиться к украинским властям. Собеседник РБК подчеркнул, что в 2014 году в результате референдума Крым воссоединился с Россией, к чему полуостров стремился исторически. «Это было волеизъявление людей», — заключил он, добавив, что полуостров «был, есть и будет российским».

Ранее народный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина сможет добиться мира в Крыму и Донбассе, если снимет с этих регионов торговую, транспортную, экономическую и социальную блокады. По его мнению, это будет «первым шагом к реинтеграции» территории Украины.

Теги: Крым, депутат, блокада Крыма, поддержка, идея, новости РБК
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