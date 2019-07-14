Украинский депутат выступил против торговой и экономической блокады Крыма

Народный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что мира в Крыму и в Донбассе, по его мнению, можно добиться только, если с этих регионов будут сняты торговая, транспортная, экономическая и социальная блокады. Об этом украинский парламентарий заявил в эфире телеканала «Наш». Видеозапись этого выступления депутат выложил на станице в YouTube.

«Я хочу инициировать снятие блокады», — заявил он, пояснив, что это — «первый шаг к миру» и «первый шаг к реинтеграции» территории Украины.

Дело в том, продолжил Мураев, что люди «всегда рассуждают, где им выгоднее». «На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули [от себя] людей — они [эти люди] не ассоциируют себя с Украиной», — заявил парламентарий.

Однако без снятия блокады, уверен депутат, «мира не будет однозначно». «И это наша задача [снятие блокады]. Мы будем этого требовать и настаивать, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский <...> нас услышал и сделал это немедленно», — заключил Мураев.