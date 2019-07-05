Столтенберг предложил готовиться к миру без ДРСМД

Участники Совета Россия — НАТО не видят признаков прогресса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Текст выступления опубликован на сайте альянса.

«Договор находится под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва на этом направлении. Нам предстоит готовиться к миру без ДРСМД, который будет менее стабильным для всех нас», — сказал он.

Генсек НАТО также возложил на Россию ответственность за односторонний выход США из ДРСМД. По его словам, спасти договор можно только в случае уничтожения Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729. «Нет никаких признаков, что Москва намерена это сделать», — добавил Столтенберг.

Страны НАТО призвали Россию вернуться к полному и проверяемому выполнению ДРСМД. По мнению главы альянса, «Россия могла бы уничтожить свои крылатые ракеты за несколько недель».

Кроме того, в альянсе обратились с просьбой к России освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе. «По этому вопросу НАТО и Россия по-прежнему имеют принципиальные различия», — сказал Столтенберг.