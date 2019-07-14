NASA показало сделанный с орбиты снимок аппарата Curiosity на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Twitter фотографию, на которой запечатлен марсоход Curiosity на поверхности Красной планеты. Снимок был сделан при помощи камеры HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.

Уточняется, что агентство получило фотографию с орбитальной станции еще 31 мая этого года. На снимке марсоход выглядит словно маленькая точка. Марсоход попал в кадр в момент исследования «Лесного залива» на глинистой территории горы Эолиды в кратере Гейл.

В конце июня NASA сообщило об обнаружении марсоходом Curiosity высокого содержания метана в атмосфере планеты. Как писала The New York Times, находка может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов. При этом источник происхождения газа на планете установлен не был, отмечало американское космическое ведомство.