NASA подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса

NASA подтвердило, что марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере планеты высокое содержание метана, говорится в сообщении на сайте управления. Аппарат зафиксировал порядка 21 миллиардной доли метана. «Одна миллиардная доля означает, что если взять весь объем воздуха на Марсе, метан будет составлять одну миллиардную его часть», — пояснили там.

Специалисты отмечают, что на Земле важным источником метана является жизнь микроорганизмов. Однако газ может образоваться в результате взаимодействия между камнями и водой, добавили в NASA. В настоящий момент у Curiosity нет необходимого оборудования, которое позволило бы установить источник происхождения метана на планете.

Накануне о том, что марсоход обнаружил метан на поверхности планеты, сообщила The New York Times. Газета отмечала, что это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов.

NASA отмечает, что Curiosity неоднократно обнаруживал метан в атмосфере планеты в течение миссии. Марсоход также фиксировал сезонные изменения содержания газа.