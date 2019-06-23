NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что образцы воздуха были взяты 19 июня. Спустя два дня ученые проанализировали данные, а также запросили дополнительную информацию с марсохода. «Учитывая этот удивительный результат, мы реорганизовали график на выходные, чтобы провести дополнительный эксперимент», — приводит газета выдержку из письма научного сотрудника Эшвина Васавада.

Как ожидается, результаты дополнительных исследований будут готовы 24 июня.

Солнечный свет и химические реакции разрушают молекулы метана в течение нескольких столетий, поэтому ученые не исключают, что он был произведен относительно недавно. В то же время есть вероятность, что метан находился в недрах планеты в течение миллионов лет, и выходит на поверхность сквозь трещины.