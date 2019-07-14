Украинский юрист назвал условия ареста Порошенко и его окружения

Экс-президента Украины Петра Порошенко можно привлечь к ответственности после того, как он перестанет контролировать правоохранительную и судебную систему страны. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил юрист Андрей Портнов, который занимал должность первого замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

При этом юрист отметил, что не видит «активных действий со стороны власти», направленных на то, чтобы «привлечь к уголовной ответственности всю преступную иерархию Порошенко».

Задержания соратников бывшего главы государства должны начаться после смены Генпрокурора страны, выразил уверенность Портнов. Сейчас эту должность занимает Юрий Луценко. «Как только гарантии, которые ему [Порошенко] дал действующий генеральный прокурор, исчезнут, то вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии <…>. Наша задача сейчас подготовить все документы, чтобы при смене генерального прокурора начать массовые задержания», — заявил он.

В отношении Порошенко на Украине открыто пять уголовных дел, рассказывал ранее Портнов. В числе выдвинутых против экс-президента обвинений — злоупотребление служебным положением, отмывание средств, госизмена, попытка узурпации судебной власти, а также легализация преступных доходов и неуплата налогов. В начале июля, рассказал юрист, власти начали расследование о снятии Порошенко $34 млн наличными за последний месяц.