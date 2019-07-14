Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Авария произошла вечером 13 июля в районе Баттерси. Отмечается, что машина наехала на группу людей, которые вышли из расположенного неподалеку отеля. Один из пострадавших сломал ногу, остальные получили легкие травмы.

Полиция не связывает инцидент с терроризмом. Сообщается, что после аварии правоохранители задержали трех человек по подозрению в покушении на убийство. Кроме того, еще четверо были задержаны после сообщений о драке вблизи места происшествия. Их обвинили в нарушении общественного порядка, отмечает Daily Star.

В апреле в Лондоне 40-летний мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке возле здания дипмиссии. Никто не пострадал, нарушителя признали невменяемым и доставили в больницу.