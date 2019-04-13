Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

В результате инцидента никто не пострадал. Чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось открыть огонь

Фото: KatayamaHiroaki / Twitter

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск), прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заблокировали автомобиль нарушителя, но, несмотря на их действия, он сумел вновь протаранить машину посла.

«В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника. Виновник был задержан и доставлен в полицейский участок», — говорится в сообщении посольства.Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

В полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом. Нарушитель — мужчина, ему больше 40 лет, он не пострадал, но в качестве меры предосторожности его доставили в больницу.