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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Полиция Лондона арестовала мужчину, протаранившего автомобиль украинского посла, в соответствии с законом о психическом здоровье. Об этом сообщается на сайте ​Скотленд-Ярда.

Согласно сообщению, 40-летнего мужчину доставят в больницу для лечения.

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские заблокировали автомобиль нарушителя, но, несмотря на это, он повторно протаранил машину посла.

При задержании подозреваемого правоохранители использовали огнестрельное оружие и электрошокер. При этом мужчина не пострадал. Позднее полицейские исключили версию теракта.

Теги: Украина, Посольство, Лондон, психическое расстройство, машины
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