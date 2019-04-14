Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Полиция Лондона арестовала мужчину, протаранившего автомобиль украинского посла, в соответствии с законом о психическом здоровье. Об этом сообщается на сайте ​Скотленд-Ярда.

Согласно сообщению, 40-летнего мужчину доставят в больницу для лечения.

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские заблокировали автомобиль нарушителя, но, несмотря на это, он повторно протаранил машину посла.

При задержании подозреваемого правоохранители использовали огнестрельное оружие и электрошокер. При этом мужчина не пострадал. Позднее полицейские исключили версию теракта.