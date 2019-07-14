Airbus отозвал тираж книги в честь 50-летия компании

Airbus отозвал тираж книги, посвященной 50-летию авиастроительной компании. Это произошло после того, как ее топ-менеджеры выразили обеспокоенность по поводу главы о продолжающихся расследованиях обвинений во взяточничестве и коррупции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает Reuters, руководство компании опасается, что содержание книги может повлиять на ход расследования в отношении компании, начатого властями Франции и Великобритании.

29 мая книга была опубликована на сервисе Amazon Kindle, однако ее сняли с продажи перед Парижским авиасалоном в Ле-Бурже в июне, когда планировалось выпустить ее печатную версию.

Представитель Airbus опроверг связь отзыва книги из продажи с расследованием, передает Reuters. «Мы продолжаем в полной мере сотрудничать по данному расследованию, — заявили в компании. — Расследование и книга — две разные темы».