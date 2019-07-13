Запущенная «Протоном-М» обсерватория «Спектр-РГ» вышла на орбиту

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М», успешно отделилась от разгонного блока на орбите. Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».

«В ближайшие три месяца — перелет в окрестность L2, юстировка, калибровка и тестирование телескопов и пробные наблюдения», — отметили в организации.

В «Роскосмосе» добавили, что все системы работают штатно. «Зафиксировано раскрытие солнечных батарей и теплового экрана. Космический аппарат взят на сопровождение», — сообщается в Twitter.

«Протон-М» стартовал сегодня, в 15:30 мск, с космодрома «Байконур». До этого запуск ракеты несколько раз переносили.«Спектр-РГ» — российско-немецкий проект, который должен построить в рентгеновском диапазоне «карту Вселенной», на которой будут отмечены крупнейшие скопления галактик. Обсерватория должна также зафиксировать около 3 млн сверхмассивных черных дыр.