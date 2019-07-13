Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования

В структуре ВВС Франции в сентябре этого года будет создано командование космических войск. Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в Париже в преддверие Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля, передает BFM TV.

По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.

«Мы будем укреплять наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники», — заявил он.

В сентябре прошлого года министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о необходимости наделить страну «космической автономией» для противостояния «угрозам, исходящим от некоторых великих держав», отмечает Le Figaro. Тогда она обвинила Россию в шпионаже: по ее словам, в 2017 году российский спутник-шпион «Луч» («Олимп) перехватил сигнал с франко-итальянского военного спутника Athena-Fidus, который армии двух стран используют для обеспечения собственной безопасности.