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Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования

В структуре ВВС Франции в сентябре этого года будет создано командование космических войск. Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в Париже в преддверие Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля, передает BFM TV.

По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.

«Мы будем укреплять наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники», — заявил он.

В сентябре прошлого года министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о необходимости наделить страну «космической автономией» для противостояния «угрозам, исходящим от некоторых великих держав», отмечает Le Figaro. Тогда она обвинила Россию в шпионаже: по ее словам, в 2017 году российский спутник-шпион «Луч» («Олимп) перехватил сигнал с франко-итальянского военного спутника Athena-Fidus, который армии двух стран используют для обеспечения собственной безопасности.

Политика
Франция обвинила Россию в шпионаже путем перехвата спутниковых сигналов

Французский закон о военном планировании на 2019-2025 годы предусматривает €3,6 млрд на оборону в околоземном пространстве, отмечает BFM. Средства пойдут в том числе на обновление французских наблюдательных спутников CSO.

Теги: Франция, Эмманюэль Макрон, воздушно-космические войска
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