ОБСЕ осудила обстрел здание канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве. Об этом сообщается на сайте организации.

«Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог иметь драматические последствия», — сказал он.

Дезир также заявил, что украинские власти должны тщательно расследовать нападение на телеканал и привлечь к ответственности виновных.

В субботу, 13 июля, местные жители сообщили в полицию, что слышали похожий на взрыв звук в районе улицы Дегтяревской, где расположено здание телеканала. Позже полиция подтвердила, что из гранатомета обстреляли здание «112 Украина». В результате инцидента никто не пострадал. Полиция Киева назвала произошедшее террористическим актом, нападавших ищут.