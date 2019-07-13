Поисковики нашли тело последней жертвы аварии на переправе в Туве

Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей в аварии на переправе через реку в Туве. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону. «В ходе поисковых работ тело десятой пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов в водах русла реки Шуй», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, утром 12 июля УАЗ-31512, в котором находились 12 человек, выехал из населенного пункта Суг-Аксы и начал переправляться через реку Шуй. Во время переправы у машины вышел из строя двигатель и ее начало уносить течением.

Из автомобиля выбрались двое мужчин и женщина, машину опрокинуло, а салон заполнился водой. В результате аварии погибли десять человек, включая семерых детей. Женщину, которая выбралась из машины, унесло течением.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В Туве 12–13 июля был объявлен траур.