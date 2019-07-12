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Общество ,  
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В ГИБДД уточнили число погибших в аварии в Туве детей

В результате опрокидывания автомобиля в реку в Туве погибли девять человек, из них семь детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Всего в машине УАЗ-2206, которая пыталась пересечь реку вброд, находились 12 человек. Среди погибших — семь несовершеннолетних. Еще двоих спасли, водитель пропал без вести.

Инцидент произошел утром в пятницу, 12 июля, в Бай-Тайгинском районе республики на реке Шуй. МВД ранее сообщало о десяти погибших, из которых шестеро — несовершеннолетние дети и подростки. Их нашли на месте происшествия с признаками утопления.

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Общество
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Теги: ГИБДД, Тува, погибшие военные, авария
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