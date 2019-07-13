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Зеленский потребовал отставки главы фискальной службы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Поводом для предложения уйти в отставку стало невыполнение Власовым договоренностей об увольнении руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

Кроме того, глава ГФС написал в Facebook сообщение об увольнении подчиненных. На самом деле руководители четырех таможен находились в отпусках, уточнил Зеленский. «Я попросил представить мне документы. Они не совпадали с вашим постом, вы отправили людей в отпуск», — сказал президент.

«Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали», — заявил Зеленский. Власов пообещал написать заявление. Он также добавил, что руководители двух таможен ушли в отпуск по состоянию здоровья родственников.

9 июля Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции во время таможенного оформления товаров. 6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав таможен в западных областях Украины.

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