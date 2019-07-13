Зеленский потребовал вернуть на Украину осужденного в Италии нацгвардейца

Президент считает, что Виталия Маркива осудили за убийство итальянского репортера безосновательно. Ранее он поручил МИДу и Генеральной прокуратуре заняться вопросом возвращения военнослужащего

Владимир Зеленский (Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину военнослужащего Нацгвардии страны Виталия Маркива, которого приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве в Донбассе итальянского репортера. Об этом сообщается в Telegram-канале команды Зеленского.

«Срочное возвращение домой! Зеленский требует возвращения нацгвардейца Виталия Маркива на Украину», — говорится в сообщении. Там также указывается, что бойца осудили безосновательно. Зеленский поручил быть на связи с Маркивом и максимально быстро обеспечить его возвращение.

Накануне суд итальянского города Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство репортера Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году. Он и российский правозащитник Андрей Миронов, который был его переводчиком, погибли в результате гранатометного обстрела грузовика с эмблемой Красного креста, перевозившего раненых.

Маркива, у которого есть итальянское и украинское гражданство, арестовали в 2017 году. Тогда украинская Генпрокуратура заявляла, что ведет свое расследование гибели Рокелли и Миронова. По версии украинской стороны, обстрел велся силами самопровозглашенной Донецкой народной республики.