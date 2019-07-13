Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

Правительство России одобрило законопроект по увеличению ежемесячных пособий на детей для малообеспеченных семей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» предлагают начислить выплаты для семей, чей доход не превышает сумму двух прожиточных минимумов. Пособие будут выплачивать на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка с 1 января 2020 года. Проект поправок одобрили на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об увеличении выплат на одного ребенка с 50 руб. до 10 тыс. руб. По словам главы правительства, это «адресная мера поддержки в рамках большого демографического пакета», о котором шла речь на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.