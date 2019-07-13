Катер получил пробоину и сел на мель в акватории Владивостока

Катер получил пробоину и сел на мель в акватории Владивостока

Частный катер во Владивостоке получил пробоину корпуса и сел на мель. Об этом сообщается на сайте краевого главка МЧС России.

Спасатели в 08.50 по местному времени получили информацию о том, что в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова) пассажиры, находящиеся на катере, просят помощи.

В 09.40 на место происшествия прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательной службы, а также спасатели Владивостокской городской службы спасения и сотрудники ГИМС.

Проходящее мимо судно сняло с катера 13 человек и доставило на на берег поселка Поспелово. Еще два человека от эвакуации отказались. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Рыбинском водохранилище в Ярославской области на мель сел четырехпалубный теплоход. Инцидент произошел из-за отказа рулевой машины. Данных о пострадавших не поступало.