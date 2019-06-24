В Керченском проливе сел на мель российский теплоход

Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, утечка топлива не зафиксирована.

Кравченко рассказал, что сообщение об инциденте поступило рано утром 24 июня. Судно село на мель при отходе от причала порта Кавказ.

Владельцем «Сиберина-1», построенного в 1980 году под названием «Сибирский 2110», является ООО «Сталь-Флот». Судно приписано к порту Астрахани.