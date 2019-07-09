Следственный комитет начал проверку из-за отравления детей в Приморье

Следственный комитет РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту отравления детей в детском лагере. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Причиной проверки стало то, что в больницу попали 67 детей из детского лагеря «Юный рыбак» в Лазаревском районе. Детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Указывается, что по результатам поверки будет принято процессуальное решение.

5 июля стало известно, что 13 детей были госпитализированы из лагеря «Восход» Лужского района Ленинградской области. У восьми из них зафиксировали инфекционное заболевание. По предварительным данным, в мясе курицы, которым кормили детей, была обнаружена сальмонелла.