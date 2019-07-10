В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов

В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов

Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщается на сайте ведомства. В ходе проверок специалисты службы исследовали более 107 тыс. проб продуктов и готовых блюд.

В Роспотребнадзоре также выявили случаи отдыха детей в четырех лагерях, не входящих в региональные реестры и работающих либо без санитарно-эпидемиологических заключений, либо вовсе с отрицательными показателями. Деятельность этих организаций приостановлена.

Всего за нарушения санитарных норм на детские лагеря наложены штрафы на сумму более 36 млн руб., в суды передано 180 дел, добавили в ведомстве. От работы отстранены 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков.

По данным Роспотребнадзора, на базе 33 тыс. учреждений детского отдыха уже отдохнули более 2,5 млн детей, порядка 67 тыс. из них провели каникулы на морских побережьях. Предварительно эффект оздоровления отмечен у 94% детей, что выше показателя лета 2018 года.

5 июля стало известно, что 13 детей были госпитализированы из лагеря «Восход» Лужского района Ленинградской области. У восьми из них выявили инфекционное заболевание. По предварительным данным, в мясе курицы, которую ели дети, была обнаружена сальмонелла.