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Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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В Москве на неделю ограничат движение транспорта из-за стройки метро

В Западном, Юго-Западном и Троицком и Новомосковском округах с 13 по 21 июля ограничат движение из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В указанный период будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». В связи с этим будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское, говорится на сайте ЦОДД.

Фотогалерея 
Как выглядят станции Большой кольцевой линии метро в Москве. Фотогалерея

Сообщается, что временные выделенные полосы, предусмотренные только для городского транспорта, будут созданы на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе, Проектируемом проезде № 907, Проектируемом проезде № 905, трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В сообщении отмечается, что все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале и переданы в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы.

В конце апреля заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что БКЛ построили наполовину. Полностью строительство линии планируется завершить к 2022 году.
 

Теги: Метро, ограничение движения, ЦОДД
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