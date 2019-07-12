Спикер парламента Чечни подарил Кадырову «белый термос Путина»

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов подарил главе республики Рамзану Кадырову копию белого термоса, который был у президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом сообщается на сайте парламента Чечни.

Подарок был преподнесен Кадырову в конце заседания парламента, на котором было принято решение о переименовании родового села его отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова Центарой в Ахмат-Юрт. Также Даудов вручил Кадырову миниатюру въездной арки в село Ахмат-Юрт.

Как отмечает «РИА Новости», Кадыров пообещал передать подарок в музей.

На белый термос Путина журналисты обратили внимание во время ужина в честь лидеров стран «Большой двадцатки» (G20). На кадрах с мероприятия было видно, что российский лидер чокается термосом с президентом США Дональдом Трампом, который держит бокал с вином. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин пьет чай из этого термоса.