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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,35%) прогноз Stifel к 17.04.20
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Политика ,  
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Черноморский флот начал следить за участниками учений НАТО Sea Breeze

Черноморский флот начал следить за участниками учений НАТО и стран — партнеров альянса Sea Breeze-2019. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Учения проходят в Черном море. В этом регионе дежурят самолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Помимо этого ведется радиоэлектронное сопровождение.

Политика
Российский флот опроверг проход «Сметливого» в закрытую зону учений НАТО

В пятницу, 12 июля, прошел заключительный этап учений Украины и США, торжественная церемония закрытия которых состоялась в Одессе. В них принимали участие корабли и подразделения Великобритании, Дании, Норвегии, Канады, Франции, Болгарии, Греции, Литвы, Швеции, Турции, Италии и других стран. Было задействовано 33 корабля, 27 летательных аппаратов, а также 3 тыс. человек личного состава.

Ранее в июле командование Военно-морских сил Украины обвинило российский корабль «Сметливый» в том, что он вошел в закрытую зону учений Sea Breez. Однако Черноморский флот опроверг это заявление.

Теги: Черное море, военные учения
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Киев обвинил «Сметливого» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze
Политика
Российский флот опроверг проход «Сметливого» в закрытую зону учений НАТО
Политика
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