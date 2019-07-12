Черноморский флот начал следить за участниками учений НАТО Sea Breeze

Черноморский флот начал следить за участниками учений НАТО и стран — партнеров альянса Sea Breeze-2019. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Учения проходят в Черном море. В этом регионе дежурят самолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Помимо этого ведется радиоэлектронное сопровождение.

В пятницу, 12 июля, прошел заключительный этап учений Украины и США, торжественная церемония закрытия которых состоялась в Одессе. В них принимали участие корабли и подразделения Великобритании, Дании, Норвегии, Канады, Франции, Болгарии, Греции, Литвы, Швеции, Турции, Италии и других стран. Было задействовано 33 корабля, 27 летательных аппаратов, а также 3 тыс. человек личного состава.

Ранее в июле командование Военно-морских сил Украины обвинило российский корабль «Сметливый» в том, что он вошел в закрытую зону учений Sea Breez. Однако Черноморский флот опроверг это заявление.