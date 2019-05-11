Полиция проверила аэропорт Киева после сообщения о минировании

Сотрудникам украинских правоохранительных органов пришлось проверять территорию аэропорта Жуляны в окрестностях Киева после сообщения о его минировании, сообщает УНН. Информация о заложенном взрывном устройстве пришла на электронную почту Службы безопасности Украины.

Помимо аэропорта, который в 2018 году был назван в честь авиаконструктора Игоря Сикорского, проверки проводились также в нескольких киевских супермаркетах, из которых эвакуировали посетителей.

Сообщения о минировании жилых домой, церквей, аэропортов и магазинов правоохранительные органы Украины получают с начала мая. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.