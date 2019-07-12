В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«По адресу: улица Выборгская, дом 3, корпус 1 находится пятиэтажное административное здание, где на четвертом этаже происходит загорание бумажной продукции на площади 10 кв. м. Люди были выведены из здания администрацией до прибытия пожарно-спасательного подразделения», — заявили РБК в пресс-службе ведомства, отметив, что информации о пострадавших пока не поступало.

По адресу: Выборгская улица, д. 3 расположено пятиэтажное здание РГАЛИ.

Ранее агентства ТАСС и «РИА Новости» сообщали со ссылкой на источники в экстренных службах о сильном задымлении на двух этажах здания архива.

В дирекции Российского государственного архива литературы и искусства информацию о пожаре или задымлении РБК прокомментировать отказались.