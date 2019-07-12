Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави 2»

Грузинские виноделы и фермеры собрались на акции протеста у Гомборского перевала в Кахетии, передает телеканал Imedi.

Они заблокировали трассу Гомбори-Телави на полчаса и заявили, что слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоса Гварамия о грузинских вине и минеральной воде неприемлемы и оскорбительны. Протестующие заявили, что отправятся к зданию телеканала.

Конфликт начался после того, как ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в отношении российского президента Владимира Путина и его покойных родителей. После этого Госдума предложила ввести санкции против Грузии, в частности, на ограничить поставки вина и минеральной воды. Однако Путин посчитал, что этого делать не нужно.

Гварамия нецензурно отреагировал на реакцию Путина. «Плевать я хотел и на «Боржоми» и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел во все три, плевать мне», — заявлял гендиректор телеканала. Совладельцы и партнеры «Рустави 2» отказались его увольнять.