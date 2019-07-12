Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака

Росгвардия предложила предоставить ей полномочия по охране посевов наркосодержащих растений. Проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Росгвардия сможет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, выращиваемых в медицинских, научных или учебных целях, говорится в документе. Такие же функции сможет выполнять охрана ведомств, регулирующих производство. Посевы опийного мака для пищевой промышленности будут контролировать частные организации.

Нововведение соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, уточняет ведомство. Кроме того, реализация инициативы не потребует увеличения подразделений Росгвардии и допфинансирования.

В середине июня Госдума одобрила законопроект, разрешающий выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях, в частности, для производства обезболивающих препаратов и ветеринарии. Снятие запрета позже поддержали и в Совете Федерации. В случае принятия закона культивирование опийного мака будет осуществляться ФГУПами, имеющими соответствующие лицензии.