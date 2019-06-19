Госдума приняла в третьем чтении закон о выращивании опийного мака

Депутаты Госдумы в ходе заседания в третьем чтении приняли законопроект, который снимает запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях. Это следует из системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Инициатива, отмечают в пресс-службе Госдумы, урегулирует систему правовых отношений, которые связаны с культивированием наркосодержащих растений для промышленных целей, но не связаны с производством и изготовлением наркотиков и психотропных веществ.

Культивированием опийного мака будут заниматься лицензированные на такую деятельность ФГУПы. В настоящее время таким требованиям соответствуют два подведомственных Минпромторгу предприятия. В парламенте не уточнили, о каких именно идет речь.

В сопроводительных материалах к законопроекту указывается, что в России зарегистрированы 13 лекарств на основе опия. Из них девять включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.