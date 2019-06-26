Совфед одобрил законопроект о выращивании опийного мака в лечебных целях

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий выращивать наркосодержащие растения в лечебных целях. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

В поддержку закона проголосовал 141 сенатор, против не выступил никто.

Госдума приняла закон в третьем чтении 19 июня. В нижней палате парламента отмечали, что он урегулирует правовые отношения в сфере культивирования наркосодержащих растений для промышленных целей. Выращиванием мака будут заниматься государственные унитарные предприятия (ФГУПы). В Госдуме добавляли, что в настоящее время в России только два предприятия соответствуют требованиям. Они подведомственны Минпромторгу.

В пояснительной записке принятие закона обосновали тем, что препараты с использованием подобных растений производят компании, находящиеся в вводивших антироссийские санкции странах. В частности, к таким растениям относится опийный мак. В сопроводительных материалах к законопроекту говорилось, что в стране существует девять препаратов на основе наркосодержащих растений, которые включены в список жизненно необходимых лекарств.