В Москве в госпитале им. Бурденко произошел пожар

В Москве в госпитале им. Бурденко произошел пожар

В московском военном госпитале им. Бурденко произошло возгорание, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

В ведомстве сообщили, что пожар на общей площади 5 кв. м начался в одном из административных зданий, которое находилось на реконструкции. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

5 июля в Новой Москве произошел пожар общей площадью 100 кв. м на газовой АЗС. Из-за этого была проведена эвакуация из ТЦ «Новомосковский», который находится через дорогу от заправки. Сообщалось об одном пострадавшем.