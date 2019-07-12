Исполнителя I Believe I Can Fly арестовали за детскую порнографию

В США по обвинению, связанному с детской порнографией, арестовали певца Роберта Келли, выступающего под сценическим псевдонимом R Kelly. Об этом сообщает ABC News. Арест провела полиция Нью-Йорка.

Как отмечает издание со ссылкой на офис прокурора Чикаго, обвинительное заключение в отношении Келли содержит 13 пунктов. «Обвинительное заключение содержит обвинение в детской порнографии и препятствовании правосудию», — цитирует прокурора ABC News. Других подробностей относительно обвинений прессе пока не сообщали. Сам Келли вину отрицает, сообщил его адвокат.

Келли не впервые становится фигурантом дела о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. В 2008 году, после пятилетнего судебного разбирательства, суд Чикаго оправдал музыканта по аналогичному обвинению. Кроме того, Келли не первый год судится из-за алиментов со своей женой, Андреа Келли.

Келли является автором одного из самых популярных хитов 90-х I Believe I Can Fly.