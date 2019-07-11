В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

В Краснодаре маршрутка столкнулась грузовиком, в результате были госпитализированы 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве.

«За медицинской помощью обратились 12 взрослых. На месте работали семь бригад скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло на пересечении Ростовского шоссе и улицы Зиповской в 19:20 мск. Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший из Краснодара в станицу Новотитаровскую столкнулся с большегрузом MAN.

По факту произошедшего проводится проверка.

10 июля в Крыму на трассе «Таврида» автомобиль Hyundai столкнулся с грузовиком. Погибли три человека, в том числе двое детей, еще один человек пострадал. По предварительным данным, легковая машина выехала на встречную полосу.

