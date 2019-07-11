В Ленобласти в ДТП с грузовиком пострадали семь человек и погиб подросток

В Ленобласти в ДТП с грузовиком пострадали семь человек и погиб подросток

В Ленобласти на 183 км трассы «Кола» произошла авария, в результате которой есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Спасателями была произведена деблокировка пострадавших», — говорится в сообщении. Информация о ДТП поступила в 18:03 мск.

«Фонтанка» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и области добавляет, что в результате аварии пострадали семь человек и один погиб. Погибшей оказалась девочка 2005 года рождения. При этом водитель грузовика не пострадал.

В ДТП попали четыре автомобиля. По предварительным данным, грузовик «КамАЗ» наехал на машины, стоявшие для поворота налево. Портал 47News сообщает, что по факту аварии проводится проверка.