Путин поздравил с юбилеем Лунгина

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Лунгина по праву считают выдающимся режиссером и «настоящим Мастером». «Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир. И потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни», — обратился президент к Лунгину.

Путин пожелал ему здоровья и реализации намеченных планов.

Павел Лунгин родился в 1949 году в Москве. В 1971 году он окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ, однако позднее поступил на режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, которое окончил в мастерской Георгия Данелии.

Как сценарист Лунгин дебютировал еще в 1976 году с фильмом «Все дело в брате». Первой его режиссерской работой стал фильм «Такси-блюз», вышедший в 1990 году. Также он создал фильмы «Остров», «Царь», «Дирижер» и ряд других. Общественный резонанс вызвал фильм «Братство» о событиях в Афганистане за несколько недель до начала вывода из страны советских войск в 1989 году. Против проката картины протестовали в Совфеде, однако позднее Минкультуры все же выдало ему прокатное удостоверение. На экранах он появился с 10 мая.