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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook

Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Базирующаяся в Гонконге компания уже является одним из крупных акционеров Thomas Cook — ей принадлежит 18% ценных бумаг.

Уточняется, что переговоры по сделке находятся на начальной стадии и Fosun пока официально не заявляла о покупке, однако это может произойти в течение нескольких недель, отмечает источник Sky News.

Если сделка состоится, Thomas Cook станет самым значительным приобретением для китайского рынка на сегодня. В сделку не будет входит одноименная авиакомпания, так как Fosun не может приобрести ее по европейским правилам.

Как отмечает Bloomberg, из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС, а также падения спроса Thomas Cook стало труднее вести бизнес в европейском секторе. Хотя бы частичная продажа компании, сообщает агентство, спасет ее от разорения, с учетом необходимых платежей по кредиту в £300 млн ($382 млн), который компания намерена оформить. 

В марте СМИ сообщили, что Thomas Cook собирается купить российского туроператора «Библио-Глобус», в результате чего может получить наибольшую долю на российском туристическом рынке. Позже в Thomas Cook подтвердили согласие заключить договор о покупке туроператора. В опубликованном в мае полугодовом отчете компания сообщила, что сохранила лидирующие позиции на российском туристическом рынке. 

Теги: Thomas Cook, «Библио Глобус», покупка, сделка
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