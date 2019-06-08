Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook

Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Базирующаяся в Гонконге компания уже является одним из крупных акционеров Thomas Cook — ей принадлежит 18% ценных бумаг.

Уточняется, что переговоры по сделке находятся на начальной стадии и Fosun пока официально не заявляла о покупке, однако это может произойти в течение нескольких недель, отмечает источник Sky News.

Если сделка состоится, Thomas Cook станет самым значительным приобретением для китайского рынка на сегодня. В сделку не будет входит одноименная авиакомпания, так как Fosun не может приобрести ее по европейским правилам.

Как отмечает Bloomberg, из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС, а также падения спроса Thomas Cook стало труднее вести бизнес в европейском секторе. Хотя бы частичная продажа компании, сообщает агентство, спасет ее от разорения, с учетом необходимых платежей по кредиту в £300 млн ($382 млн), который компания намерена оформить.