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Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
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Роскачество дало советы по выбору готового шашлыка

Роскачество разработало рекомендации по выбору готового маринованного шашлыка в магазине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные организации.

Предпочтение следует отдавать шашлыку, упакованному на мясокомбинате, при этом обязательно нужно смотреть дату изготовления. Если мясо необходимо везти за город, из-за риска отравления не стоит покупать шашлык в майонезных соусах.

Кроме того, важную роль играет этикетка: на ней должна быть полная информация о продукте, а состав должен быть простым. На упаковке полуфабриката также указаны категории шашлыка. Категории А и Б сделаны из постного мяса с небольшим количеством соединительных тканей и жира, Г и Д, наоборот, указывают на высокое содержание жира.

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Специалисты Роскачества отметили, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов, замаринованное — не выше 6 градусов.

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Важно также, чтобы мясные куски были однородными и плотными. Гнилостный запах невозможно замаскировать маринадом, указали в организации. Готовить шашлык на углях лучше без языков пламени, самым безопасным способом жарки мяса в Роскачестве назвали запекание в фольге. 

В апреле советы по выбору маринованного мяса для шашлыка дали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, необходимо выбрать ту продукцию, в которой в качестве консерванта указана лимонная кислота: она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. 

Теги: шашлыки, «Роскачество», мясопродукты
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