Роскачество дало советы по выбору готового шашлыка

Роскачество разработало рекомендации по выбору готового маринованного шашлыка в магазине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные организации.

Предпочтение следует отдавать шашлыку, упакованному на мясокомбинате, при этом обязательно нужно смотреть дату изготовления. Если мясо необходимо везти за город, из-за риска отравления не стоит покупать шашлык в майонезных соусах.

Кроме того, важную роль играет этикетка: на ней должна быть полная информация о продукте, а состав должен быть простым. На упаковке полуфабриката также указаны категории шашлыка. Категории А и Б сделаны из постного мяса с небольшим количеством соединительных тканей и жира, Г и Д, наоборот, указывают на высокое содержание жира.

Специалисты Роскачества отметили, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов, замаринованное — не выше 6 градусов.